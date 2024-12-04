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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли предприятия в Краматорском районе (ФОТО)

4 дек 2024, 13:30
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На Донеччині під російський обстріл потрапили підприємства у місті Дружківка та селі Новоіверське Краматорського району.


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В результаті обстрілів виникли пожежі в адміністративній та господарчій спорудах. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вогнеборцям ДСНС під загрозою повторних ворожих обстрілів знадобилося 10 годин, щоб локалізувати та ліквідувати займання на площі понад 3 тис. кв. м, — зазначили у відомстві. — На щастя, обійшлось без жертв.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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