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Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС
Рашисты обстреляли предприятия в Краматорском районе (ФОТО)https://racurs.ua/n201831-rashisty-obstrelyali-predpriyatiya-v-kramatorskom-rayone-foto.htmlРакурс
На Донеччині під російський обстріл потрапили підприємства у місті Дружківка та селі Новоіверське Краматорського району.
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В результаті обстрілів виникли пожежі в адміністративній та господарчій спорудах. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
Вогнеборцям ДСНС під загрозою повторних ворожих обстрілів знадобилося 10 годин, щоб локалізувати та ліквідувати займання на площі понад 3 тис. кв. м, — зазначили у відомстві. — На щастя, обійшлось без жертв.
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