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Ракурс
Последствия российской атаки по Винницкой области, фото: Винницкая ОВА

В Винницкой области в результате падения БпЛА загорелся жилой дом (ФОТО)

4 дек 2024, 11:58
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На Вінниччині внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок.


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Подія сталася у Гайсинському районі. Про це сьогодні, 4 грудня, вранці повідомили прес-служби ДСНC та Вінницької ОВА.

Зазначається, що в будинку перебували п’ятеро людей — 34-річні чоловік і дружина та троє їхніх дітей віком сім, дев’ять та 12 років. Вони встигли вибігти з оселі та не постраждали.

Частково відбулося руйнування самого будинку, автомобіля та господарських будівель. На місці виявлено уламки.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Наслідки російської атаки на Вінниччину, фото: Вінницька ОВА

Наслідки російської атаки на Вінниччину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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