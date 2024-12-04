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На Вінниччині внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок.
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Подія сталася у Гайсинському районі. Про це сьогодні, 4 грудня, вранці повідомили прес-служби ДСНC та Вінницької ОВА.
Зазначається, що в будинку перебували п’ятеро людей — 34-річні чоловік і дружина та троє їхніх дітей віком сім, дев’ять та 12 років. Вони встигли вибігти з оселі та не постраждали.
Частково відбулося руйнування самого будинку, автомобіля та господарських будівель. На місці виявлено уламки.
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