Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Вінниччину, фото: Вінницька ОВА
На Вінниччині внаслідок падіння БпЛА загорівся житловий будинок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201828-na-vinnychchyni-vnaslidok-padinnya-bpla-zagorivsya-jytlovyy-budynok-foto.htmlРакурс
На Вінниччині внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок.
.
Подія сталася у Гайсинському районі. Про це сьогодні, 4 грудня, вранці повідомили прес-служби ДСНC та Вінницької ОВА.
Зазначається, що в будинку перебували п’ятеро людей — 34-річні чоловік і дружина та троє їхніх дітей віком сім, дев’ять та 12 років. Вони встигли вибігти з оселі та не постраждали.
Частково відбулося руйнування самого будинку, автомобіля та господарських будівель. На місці виявлено уламки.
Рятувальники ліквідували пожежу.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...