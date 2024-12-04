Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n201831-rashysty-obstrilyaly-pidpryiemstva-u-kramatorskomu-rayoni-foto.html

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На Донеччині під російський обстріл потрапили підприємства у місті Дружківка та селі Новоіверське Краматорського району.

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В результаті обстрілів виникли пожежі в адміністративній та господарчій спорудах. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.