Сибига вышел с саммита ОБСЕ перед началом выступления Лаврова

https://racurs.ua/n201866-sibiga-vyshel-s-sammita-obse-pered-nachalom-vystupleniya-lavrova-video.html

Ракурс

Глава МЗС України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Лаврова.

.

Перед цим, наприкінці свого виступу, Сибіга назвав його воєнним злочинцем, повідомили у МЗС.

Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів, наприклад, Польщі та Чехії.

Це перша поїздка Лаврова до Євросоюзу від початку вторгнення. За інформацією ЗМІ, він пропустить вечерю, де обговорять війну в Україні.

Напередодні саміту МЗС росії повідомило, що Лавров проведе низку двосторонніх зустрічей на Мальті, не уточнивши, з ким саме. А от МЗС рф Захаровій анулювали мальтійську візу.