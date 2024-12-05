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Ракурс
Сибіга вийшов з саміту ОБСЄ перед початком виступу Лаврова

Сибіга вийшов з саміту ОБСЄ перед початком виступу Лаврова (ВІДЕО)

5 гру 2024, 13:12
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Глава МЗС України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Лаврова.


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Перед цим, наприкінці свого виступу, Сибіга назвав його воєнним злочинцем, повідомили у МЗС.

Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів, наприклад, Польщі та Чехії.

Це перша поїздка Лаврова до Євросоюзу від початку вторгнення. За інформацією ЗМІ, він пропустить вечерю, де обговорять війну в Україні.

Напередодні саміту МЗС росії повідомило, що Лавров проведе низку двосторонніх зустрічей на Мальті, не уточнивши, з ким саме. А от МЗС рф Захаровій анулювали мальтійську візу.

Джерело: Ракурс


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