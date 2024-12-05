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Ракурс
Осенью 2024 года оккупированная Луганщина столкнулась с масштабными пожарами

Неожиданного «виновника» масштабных пожаров на Луганщине нашли оккупанты

5 дек 2024, 17:04
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Російські загарбники звинувачують клімат — виключно підвищення температури повітря — у масштабних лісових пожежах, які нещодавно знищили 4,3 тис. га лісів навколо тилової Станиці Луганської.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Саме такий висновок зробили у місцевому лісогосподарстві. Інші причини загоряння навіть не розглядають, — вказано в повідомленні.

В ОВА зазначають, що окупанти замовчують такі причини масштабних пожеж, як відсутність профілактичних заходів, засобів для гасіння та кадровий голод, а також провалену кампанію окупаційної влади з ліквідації стихійного лиха.

Коли, до прикладу, вулицями займалися домівки в навколишніх населених пунктах, а розрахунки рятівників навіть не приїздили. Люди, чиє житло згоріло вщент, евакуювалися, здебільшого самостійно, — наголошують в Луганській ОВА.

Источник: Ракурс


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