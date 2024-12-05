Несподіваного «винуватця» масштабних пожеж на Луганщині знайшли окупанти

Несподіваного «винуватця» масштабних пожеж на Луганщині знайшли окупантиhttps://racurs.ua/ua/n201873-nespodivanogo-vynuvatcya-masshtabnyh-pojej-na-luganschyni-znayshly-okupanty.htmlРакурс
Російські загарбники звинувачують клімат — виключно підвищення температури повітря — у масштабних лісових пожежах, які нещодавно знищили 4,3 тис. га лісів навколо тилової Станиці Луганської.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Саме такий висновок зробили у місцевому лісогосподарстві. Інші причини загоряння навіть не розглядають, — вказано в повідомленні.
В ОВА зазначають, що окупанти замовчують такі причини масштабних пожеж, як відсутність профілактичних заходів, засобів для гасіння та кадровий голод, а також провалену кампанію окупаційної влади з ліквідації стихійного лиха.
Коли, до прикладу, вулицями займалися домівки в навколишніх населених пунктах, а розрахунки рятівників навіть не приїздили. Люди, чиє житло згоріло вщент, евакуювалися, здебільшого самостійно, — наголошують в Луганській ОВА.