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В Украине продолжаются отключения электроэнергии
Отключение электроэнергии 6 декабря будут действовать с 6.00 до 22.00 — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n201875-otkluchenie-elektroenergii-6-dekabrya-budut-deystvovat-s-6-00-do-22-00-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 6 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що графіки для побутових споживачів будуть такими:
- 06.00 — 07.00 — одна черга відключень;
- 07.00 — 20.00 — дві черги відключень;
- 20.00 — 22.00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть впродовж 05.00 — 23.00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують у компанії
Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
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