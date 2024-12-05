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Ракурс
В Україні продовжуються відключення електроенергії

Відключення електроенергії 6 грудня діятимуть з 6.00 до 22.00 — Укренерго

5 гру 2024, 18:27
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В Україні завтра, 6 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що графіки для побутових споживачів будуть такими:

  • 06.00 — 07.00 — одна черга відключень;
  • 07.00 — 20.00 — дві черги відключень;
  • 20.00 — 22.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть впродовж 05.00 — 23.00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують у компанії

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Джерело: Ракурс


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