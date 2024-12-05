ЦИК зарегистрировал двух народных депутатов из «Голоса» и «Батькивщины»

Тамилу Ташеву и Богдана Лукашука зарегистрировали нардепами, инфографика: ЦИК

https://racurs.ua/n201877-cik-zaregistriroval-dvuh-narodnyh-deputatov-iz-golosa-i-batkivschiny.html

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Центральна виборча комісія під час свого засідання сьогодні, 5 грудня, зареєструвала двох народних депутатів.

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Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що ЦВК: