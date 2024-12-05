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Тамилу Ташеву и Богдана Лукашука зарегистрировали нардепами, инфографика: ЦИК
ЦИК зарегистрировал двух народных депутатов из «Голоса» и «Батькивщины»https://racurs.ua/n201877-cik-zaregistriroval-dvuh-narodnyh-deputatov-iz-golosa-i-batkivschiny.htmlРакурс
Центральна виборча комісія під час свого засідання сьогодні, 5 грудня, зареєструвала двох народних депутатів.
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Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Зазначається, що ЦВК:
- на сьогоднішньому засіданні розглянула документи Таміли Ташевої та зареєструвала її нардепом, обраним на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос» (№ 26 у виборчому списку);
- отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум, котра на виборах 2019 року була обрана в багатомандатному виборчому окрузі від ВО «Батьківщина». Тож Богдана Лукашука, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку «Батьківщини» під № 27, було визнано обраним народним депутатом України;
- також розглянула заяву та необхідні документи Богдана Лукашука й зареєструвала його народним депутатом України.
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