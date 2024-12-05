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Ракурс
Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука зареєстрували нардепами, інфографіка: ЦВК

ЦВК зареєструвала двох народних депутатів з «Голосу» та «Батьківщини»

5 гру 2024, 19:35
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Центральна виборча комісія під час свого засідання сьогодні, 5 грудня, зареєструвала двох народних депутатів.


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Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що ЦВК:

  • на сьогоднішньому засіданні розглянула документи Таміли Ташевої та зареєструвала її нардепом, обраним на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос» (№ 26 у виборчому списку);
  • отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум, котра на виборах 2019 року була обрана в багатомандатному виборчому окрузі від ВО «Батьківщина». Тож Богдана Лукашука, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку «Батьківщини» під № 27, було визнано обраним народним депутатом України;
  • також розглянула заяву та необхідні документи Богдана Лукашука й зареєструвала його народним депутатом України.

Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука зареєстрували нардепами, інфографіка: ЦВК

Джерело: Ракурс


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