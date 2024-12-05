Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского ЗРК, скриншот видео

Украинские беспилотники поразили российскую ЗРК «Тор М-2» стоимостью 27 млн ​​долларов (ВИДЕО)

5 дек 2024, 22:34
999

На Запорізькому напрямку захисники України дронами вразили ворожу ЗРК БМ 9А331М2 «Тор М-2».


.

Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сили безпілотних систем.

Зазначається, що ця ЗРК має збільшений боєкомплект і оснащена сучасними ракетами Вартість одиниці оцінюється приблизно у 27 млн дол. США.

ППОцид рф продовжують здійснювати оператори 412 ОББпС «NEMESIS» на Запорізькому напрямку, — вказано в описі відео.

На відео показано, як з дрона здійснюється влучне скидання вибухівки на «Тор М-2», який в той час рухається по дорозі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров