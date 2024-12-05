Уничтожение российского ЗРК, скриншот видео

https://racurs.ua/n201883-ukrainskie-bespilotniki-porazili-rossiyskuu-zrk-tor-m-2-stoimostu-27-mln-dollarov-video.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку захисники України дронами вразили ворожу ЗРК БМ 9А331М2 «Тор М-2».

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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сили безпілотних систем.

Зазначається, що ця ЗРК має збільшений боєкомплект і оснащена сучасними ракетами Вартість одиниці оцінюється приблизно у 27 млн дол. США.

ППОцид рф продовжують здійснювати оператори 412 ОББпС «NEMESIS» на Запорізькому напрямку, — вказано в описі відео.

На відео показано, як з дрона здійснюється влучне скидання вибухівки на «Тор М-2», який в той час рухається по дорозі.