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Российские захватчики потеряли более 750 тысяч человек
Российская армия потеряла уже более 750 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201887-rossiyskaya-armiya-poteryala-uje-bolee-750-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 750 тис. 610 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 660 осіб. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 514 танків;
- 19 тис. 518 бойових броньованих машин;
- 21 тис. 43 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 253 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 20 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 20 тис. 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 857 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен.
- 30 тис. 899 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 633 одиниці спеціальної техніки.
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