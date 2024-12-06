Російські загарбники втратили понад 750 тис. осіб

https://racurs.ua/ua/n201887-rosiyska-armiya-vtratyla-vje-ponad-750-tys-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 750 тис. 610 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 660 осіб. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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