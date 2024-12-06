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Ракурс
Російські загарбники втратили понад 750 тис. осіб

Російська армія втратила вже понад 750 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)

6 гру 2024, 08:56
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 750 тис. 610 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 660 осіб. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 514 танків;
  • 19 тис. 518 бойових броньованих машин;
  • 21 тис. 43 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 253 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 20 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 20 тис. 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 857 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен.
  • 30 тис. 899 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 633 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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