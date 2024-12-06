Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты отбирают мотоциклы у жителей ВОТ, фото: Topwar

100 мотоциклов отобрали рашисты у жителей ВОТ Запорожья «на нужды сво» — ЦНС

6 дек 2024, 13:27
999

Російські загарбники відзвітували про свої нібито «волонтерські» успіхи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.


.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Наслідуючи приклад своїх «колег» із загарбаної Херсонщини, які відбирали у цивільних човни на потреби путінської армії, тут кремлівські посіпаки віджали у місцевих мотоцикли, — розповіли у ЦНС. — Майже 100 двоколісних вже встигли передати одному із гвардійських десантно-штурмових полків ворога на Запорізькому напрямку. Звичайно, злочин подали як «волонтерську» акцію.

ЦНС закликає усіх небайдужих виявляти «волонтерів» армії рф та повідомляти інформацію про них до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров