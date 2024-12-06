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Рашисти відбирають мотоцикли у жителів ТОТ, фото: Topwar
100 мотоциклів відібрали рашисти у жителів ТОТ Запоріжжя «на потреби сво» — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n201895-100-motocykliv-vidibraly-rashysty-u-jyteliv-tot-zaporijjya-na-potreby-svo-cns.htmlРакурс
Російські загарбники відзвітували про свої нібито «волонтерські» успіхи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Наслідуючи приклад своїх «колег» із загарбаної Херсонщини, які відбирали у цивільних човни на потреби путінської армії, тут кремлівські посіпаки віджали у місцевих мотоцикли, — розповіли у ЦНС. — Майже 100 двоколісних вже встигли передати одному із гвардійських десантно-штурмових полків ворога на Запорізькому напрямку. Звичайно, злочин подали як «волонтерську» акцію.
ЦНС закликає усіх небайдужих виявляти «волонтерів» армії рф та повідомляти інформацію про них до відповідного анонімного чат-бота.
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