Жителей ВОТ угрожают штрафовать за украиноязычные адресные таблички

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Оккупанты активно борются с любой украинской символикой, фото: «Главком»
Жителей ВОТ угрожают штрафовать за украиноязычные адресные табличкиhttps://racurs.ua/n201898-jiteley-vot-ugrojaut-shtrafovat-za-ukrainoyazychnye-adresnye-tablichki.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять політику тотальної русифікації, в межах якої активно борються з будь-якою українською символікою, котра є нагадуванням, що вони окупанти на цій землі.
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Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, на ТОТ Запоріжжя загарбники обіцяють штрафувати власників приватних домоволодінь за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць. Санкції обіцяють накладати з початку 2025 року, — вказано в повідомленні.
У ЦНС закликають повідомляти про причетних до реалізації цієї політики геноциду до відповідного анонімного чат-бота.
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