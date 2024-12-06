Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты активно борются с любой украинской символикой, фото: «Главком»

Жителей ВОТ угрожают штрафовать за украиноязычные адресные таблички

6 дек 2024, 14:45
999

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять політику тотальної русифікації, в межах якої активно борються з будь-якою українською символікою, котра є нагадуванням, що вони окупанти на цій землі.


.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, на ТОТ Запоріжжя загарбники обіцяють штрафувати власників приватних домоволодінь за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць. Санкції обіцяють накладати з початку 2025 року, — вказано в повідомленні.

У ЦНС закликають повідомляти про причетних до реалізації цієї політики геноциду до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров