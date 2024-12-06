Жителів ТОТ погрожують штрафувати за україномовні адресні таблички

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Окупанти активно борються з будь-якою українською символікою, фото: «Главком»
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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять політику тотальної русифікації, в межах якої активно борються з будь-якою українською символікою, котра є нагадуванням, що вони окупанти на цій землі.
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Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, на ТОТ Запоріжжя загарбники обіцяють штрафувати власників приватних домоволодінь за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць. Санкції обіцяють накладати з початку 2025 року, — вказано в повідомленні.
У ЦНС закликають повідомляти про причетних до реалізації цієї політики геноциду до відповідного анонімного чат-бота.
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