Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти активно борються з будь-якою українською символікою, фото: «Главком»

Жителів ТОТ погрожують штрафувати за україномовні адресні таблички

6 гру 2024, 14:45
999

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять політику тотальної русифікації, в межах якої активно борються з будь-якою українською символікою, котра є нагадуванням, що вони окупанти на цій землі.


.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, на ТОТ Запоріжжя загарбники обіцяють штрафувати власників приватних домоволодінь за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць. Санкції обіцяють накладати з початку 2025 року, — вказано в повідомленні.

У ЦНС закликають повідомляти про причетних до реалізації цієї політики геноциду до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів