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Россияне ударили по СТО в Запорожской области – трое погибших

Россияне ударили по СТО в Запорожской области — трое погибших (ВИДЕО)

6 дек 2024, 18:52
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Російські воєнні злочинці увечері 6 грудня вдарили по СТО у Запорізькій області.


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Двоє людей поранені, троє загинули, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У деяких громадах фіксуються відключення електроенергії.

Источник: Ракурс


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