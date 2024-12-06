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Россияне ударили по СТО в Запорожской области – трое погибших
Россияне ударили по СТО в Запорожской области — трое погибших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201912-rossiyane-udarili-po-sto-v-zaporojskoy-oblasti-troe-pogibshih-video.htmlРакурс
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