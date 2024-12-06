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Росіяни вдарили по СТО у Запорізькій області - троє загиблих
Росіяни вдарили по СТО у Запорізькій області — троє загиблих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201912-rosiyany-vdaryly-po-sto-u-zaporizkiy-oblasti-troie-zagyblyh-video.htmlРакурс
Російські воєнні злочинці увечері 6 грудня вдарили по СТО у Запорізькій області.
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Двоє людей поранені, троє загинули, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
У деяких громадах фіксуються відключення електроенергії.