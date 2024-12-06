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Ракурс
Росіяни вдарили по СТО у Запорізькій області - троє загиблих

Росіяни вдарили по СТО у Запорізькій області — троє загиблих (ВІДЕО)

6 гру 2024, 00:00
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Російські воєнні злочинці увечері 6 грудня вдарили по СТО у Запорізькій області.


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Двоє людей поранені, троє загинули, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У деяких громадах фіксуються відключення електроенергії.

Джерело: Ракурс


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