Окупанти атакували ракетами Кривий Ріг, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n201907-okupanty-atakuvaly-raketamy-kryvyy-rig-ie-zagybli-foto-video.html

Ракурс

Шостого грудня російські нацисти здійснили чергову ракетну атаку на місто Кривий Ріг.

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Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік. За медичною допомогою звернулися вісім місцевих мешканців. Серед постраждалих — шестирічний хлопчик.

Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.

Ще одна людина не виходить на зв’язок, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.