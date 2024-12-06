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Удар по СТО в Запорожье – число погибших резко увеличилось
Удар по СТО в Запорожье — число погибших резко увеличилось (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n201913-udar-po-sto-v-zaporoje-chislo-pogibshih-rezko-uvelichilos-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян збільшилася до дев’яти.
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Російські воєнні злочинці ударили 6 грудня по СТО.
Ще шестеро людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей віком 4 та 11 років.
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