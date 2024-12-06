Удар по СТО в Запорожье – число погибших резко увеличилось

https://racurs.ua/n201913-udar-po-sto-v-zaporoje-chislo-pogibshih-rezko-uvelichilos-foto-video.html

Ракурс

У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян збільшилася до дев’яти.

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Російські воєнні злочинці ударили 6 грудня по СТО.

Ще шестеро людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей віком 4 та 11 років.