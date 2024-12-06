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Ракурс
Удар по СТО у Запоріжжі - кількість загиблих різко збільшилася

Удар по СТО у Запоріжжі — кількість загиблих різко збільшилася (ВІДЕО, ФОТО)

6 гру 2024, 19:43
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У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян збільшилася до дев’яти.


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Російські воєнні злочинці ударили 6 грудня по СТО.

Ще шестеро людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей віком 4 та 11 років.

Джерело: Ракурс


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