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Ракурс
Последствия удара рф по Запорожью. Фото: ОВА

Двоих детей убила россия во время вчерашней атаки по Запорожью

7 дек 2024, 16:19
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Жертвами вчорашнього російського удару по Запоріжжю стали діти.


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Наразі відомо, що серед загиблих було дві дитини. Обидві загиблі дівчинки були ученицями Запорізької гімназії № 93. Про це повідомила виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

росія вбиває наших дітей. Світ має реагувати, — наголосила вона.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров поінформував у Telegram, що загалом загинули 10 осіб, а 26 дістали поранення. Досі продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни.

Наслідки удару рф по Запоріжжю. Фото: ОВА

Нагадаємо, вранці 7 грудня в Кривому Розі та Запоріжжі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок російського удару у Кривому Розі загинули троє людей та 17 постраждали. А в Запоріжжі 10 загиблих, восьмеро з них перебували в автомобілях.

Источник: Ракурс


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