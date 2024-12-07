Наслідки удару рф по Запоріжжю. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n201943-dvoh-ditey-vbyla-rosiya-pid-chas-vchorashnoyi-ataky-po-zaporijju.html

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Жертвами вчорашнього російського удару по Запоріжжю стали діти.

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Наразі відомо, що серед загиблих було дві дитини. Обидві загиблі дівчинки були ученицями Запорізької гімназії № 93. Про це повідомила виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

росія вбиває наших дітей. Світ має реагувати, — наголосила вона.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров поінформував у Telegram, що загалом загинули 10 осіб, а 26 дістали поранення. Досі продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни.

Нагадаємо, вранці 7 грудня в Кривому Розі та Запоріжжі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок російського удару у Кривому Розі загинули троє людей та 17 постраждали. А в Запоріжжі 10 загиблих, восьмеро з них перебували в автомобілях.