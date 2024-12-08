Украинские ССО ворвались с тыла на позиции оккупантов. Фото:

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Ракурс

Сили спецоперацій України наробили шуму на позиціях російських загарбників.

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Українські специ днями увірвалися з тилу на позиції ворога на фронті. Оператори 3-го полку ССО зачистили ворожі позиції, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України. Про це командування Сил спецоперацій України 8 грудня повідомило у Facebook.

Зазначається, що окупантів заскочили зненацька, а бій зав’язався після того, як тактична група увірвалася на позиції росіян.

Оператори ССО знищили трьох російських військових, і ще одного змусили здатися в полон. У ході бою противник намагався з дронів скидати гранати, проте специ зі стрілецької зброї збили чотири російських БпЛА Mavic.

Командування наголосило, що після успішно виконаного завдання, група відійшла з одним пораненим.

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій ЗСУ провели дві успішні операції в Курській області. У ході першої бійці змогли знищити 17 російських солдатів та змусили здатися в полон ще вісьмох. А в ході другої операції українські спецпризначенці ліквідували ще десяток російських військових.