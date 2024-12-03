Українські ССО знищили групу росіян на Курщині. Фото: ССО

https://racurs.ua/ua/n201797-ukrayinski-sso-znyschyly-grupu-rosiyan-na-kurschyni-y-popovnyly-obminnyy-fond-video.html

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Сили спеціальних операцій ЗСУ провели нову успішну операцію в Курській області.

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Дві операції в нічний час виконали бійці 8-го полку ССО. У ході першої бійці змогли знищити 17 російських солдатів та змусили здатися в полон ще вісьмох. Про це командування ССО Збройних сил України 3 грудня повідомило у Facebook.

Восьмеро російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд, — йдеться у повідомленні.

А в ході другої операції українські спецпризначенці бійці ліквідували ще десяток російських військових.

В ССО наголосили, що українські воїни в ході виконання спеціальних дій не зазнали втрат.

Нагадаємо, 2 грудня українські десантники поповнили обмінний фонд полоненими росіянами з Курської області. Противник виконував штурмові дії, але зазнав втрат. А ті, хто не втік, були захоплені у полон. Таким чином було захоплено 11 загарбників.