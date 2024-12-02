Десантники ЗСУ захопили у полон групу росіян. Фото:

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Бійці ЗСУ поповнили обмінний фонд полоненими росіянами з Курської області.

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На Курщині під час одного із невдалих ворожих штурмів було ліквідовано російських окупантів. При цьому дехто з росіян втік, а ті, хто вцілів та заховався, були взяті в полон підрозділом Галицької бригади. Таким чином було захоплено 11 загарбників. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 2 грудня повідомило у Telegram

Полонені виявились колишніми ув’язненими, які підписали контракт з армією країни-агресора. Колишнім зекам наказали захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення.

У ДШВ зазначили, що російське командування традиційно кинуло у бій погано підготовлених та слабо оснащених колишніх увʼязнених. Саме командування втекло щойно почався бій.

Також військові оприлюднили відео допиту полонених.

Нагадаємо, 27 листопада у Курській області бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли у полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Збройних сил російської федерації.