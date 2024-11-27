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Взяті в полон росіяни, скріншот відео
Бійці ССО взяли в полон російських морпіхів на Курщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201630-biyci-sso-vzyaly-v-polon-rosiyskyh-morpihiv-na-kurschyni-video.htmlРакурс
У Курській області бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон морських піхотинців рф.
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Відповідне відео сьогодні, 27 листопада,
Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти рф, — зазначають у ССО.
Варто зазначити, що в росії сьогодні, 27 листопада, відзначають День морської піхоти.
Саме так ворожі морпіхи повинні «відзначати» своє професійне свято, — наголошують у ССО в описі відео з полоненими рашистами.
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