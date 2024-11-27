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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Сам проти шести окупантів — український військовий відбив атаку штурмовиків ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201627-sam-proty-shesty-okupantiv-ukrayinskyy-viyskovyy-vidbyv-ataku-shturmovykiv-voroga-video.htmlРакурс
Український військовий з батальйону К-2 54-ї ОМБр відбив атаку штурмової групи ворога.
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Відповідне відео сьогодні, 27 листопада, опубліковане у Telegram-каналі батальйону.
Швидко зреагувавши, воїн Батальйону К-2 Вадим, піднявся по бойовій, коли не було часу навіть на те, щоби вдягти бронік та каску. Він пішов самотужки трощити групу з шести росіян, яка підступала до його бліндажа, — вказано в описі відео.
Зазначається, що окупанти були приголомшені такою відсіччю та одразу намагалися відступити, проте, завдяки діям операторів БПЛА, вдалося це далеко не всім.
На жаль, герой цього відео, пізніше загинув, честь та вічна слава його хоробрості, — зазначають у батальйоні.