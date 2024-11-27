Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201627-sam-proty-shesty-okupantiv-ukrayinskyy-viyskovyy-vidbyv-ataku-shturmovykiv-voroga-video.html

Ракурс

Український військовий з батальйону К-2 54-ї ОМБр відбив атаку штурмової групи ворога.

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Відповідне відео сьогодні, 27 листопада, опубліковане у Telegram-каналі батальйону.

Швидко зреагувавши, воїн Батальйону К-2 Вадим, піднявся по бойовій, коли не було часу навіть на те, щоби вдягти бронік та каску. Він пішов самотужки трощити групу з шести росіян, яка підступала до його бліндажа, — вказано в описі відео.

Зазначається, що окупанти були приголомшені такою відсіччю та одразу намагалися відступити, проте, завдяки діям операторів БПЛА, вдалося це далеко не всім.