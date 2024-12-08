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Нападение на журналистов в Тбилиси. Скриншот с видео
Неизвестные совершили серию нападений на активистов и оппозиционеров в Тбилисиhttps://racurs.ua/n201967-neizvestnye-sovershili-seriu-napadeniy-na-aktivistov-i-oppozicionerov-v-tbilisi.htmlРакурс
Акція протесту у Тбілісі ввечері 7 грудня не пройшла спокійно.
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І хоча силовики не розганяли демонстрантів, на активістів, журналістів та членів опозиції напали невідомі у балаклавах. Біля проспекту Шота Руставелі зафіксували серію нападів. Зокрема, невідомі атакували офіс опозиційної партії «Ахалі/Коаліція за зміни». Про це повідомило видання Newsgeorgia.
Постраждали щонайменше двоє мітингувальників. Одного чоловіки в масках побили доволі сильно — 19-річному постраждалому знадобилася госпіталізація. Також побили актора Тбіліського державного драматичного театру Гіоргі Махарадзе.
Грузинське Міністерство внутрішніх справ порушило справу за фактами серії нападів невідомих груп у районі проспекту Руставелі. Загалом минула ніч у Тбілісі минула без розгону учасників антиурядового мітингу.
Нагадаємо, протести у Грузії тривають від 28 листопада, коли очільник уряду Іраклій Кобахідзе заявив про призупинення євроінтегарції країни до 2028 року.
Поліція застосовує для розгону протестувальників водомети і сльозогінний газ. У Євросоюзі та США засудили насильство, а Україна запровадила санкції.
Джерело: Newsgeorgia
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