Напад на журналістів у Тбілісі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n201967-nevidomi-vchynyly-seriu-napadiv-na-aktyvistiv-ta-opozycioneriv-u-tbilisi.html

Ракурс

Акція протесту у Тбілісі ввечері 7 грудня не пройшла спокійно.

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І хоча силовики не розганяли демонстрантів, на активістів, журналістів та членів опозиції напали невідомі у балаклавах. Біля проспекту Шота Руставелі зафіксували серію нападів. Зокрема, невідомі атакували офіс опозиційної партії «Ахалі/Коаліція за зміни». Про це повідомило видання Newsgeorgia.

Постраждали щонайменше двоє мітингувальників. Одного чоловіки в масках побили доволі сильно — 19-річному постраждалому знадобилася госпіталізація. Також побили актора Тбіліського державного драматичного театру Гіоргі Махарадзе.

Грузинське Міністерство внутрішніх справ порушило справу за фактами серії нападів невідомих груп у районі проспекту Руставелі. Загалом минула ніч у Тбілісі минула без розгону учасників антиурядового мітингу.

Нагадаємо, протести у Грузії тривають від 28 листопада, коли очільник уряду Іраклій Кобахідзе заявив про призупинення євроінтегарції країни до 2028 року.

Поліція застосовує для розгону протестувальників водомети і сльозогінний газ. У Євросоюзі та США засудили насильство, а Україна запровадила санкції.

Джерело: Newsgeorgia