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ГУР сделало оккупантов «глухими» и «слепыми». Фото: 155-я ОМБр
ГУР сделало оккупантов «глухими» и «слепыми» на одном из участков фронта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201968-gur-sdelalo-okkupantov-gluhimi-i-slepymi-na-odnom-iz-uchastkov-fronta-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки продовжує знищувати російські цілі як у тилу ворога, так і на передовій.
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Пріоритетом бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України «Firebird» є знищення логістики, зв’язку та засобів спостереження російських окупантів. На одній із ділянок фронту внаслідок роботи цього підрозділу загарбники стали «глухі» й «сліпі». Про це ГУР Міноборони 8 грудня повідомило у Facebook.
Воєнна розвідка опублікувала відео, де показана робота ГУРівців на одній з ділянок фронту. Росіян позбавили сигналу антен та ретрансляторів, спалили ворожі транспортні засоби й замасковану військову техніку. Також було завдано удару по укриттях окупантів.
Працює «Firebird» ГУР — знищення російських цілей триває, — зазначили у розвідці.
Нагадаємо, підрозділ «Крила» Головного управління розвідки МОУ застосував проти російських військ комплекси «Сич». На одній із ділянок фронту ці українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси знищили ворожі гармати, укриття та засоби зв’язку окупантів.
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