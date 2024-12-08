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ГУР зробило окупантів «глухими» й «сліпими». Фото: 155-та ОМБр

ГУР зробило окупантів «глухими» й «сліпими» на одній з ділянок фронту (ВІДЕО)

8 гру 2024, 14:19
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Головне управління розвідки продовжує знищувати російські цілі як у тилу ворога, так і на передовій.


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Пріоритетом бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України «Firebird» є знищення логістики, зв’язку та засобів спостереження російських окупантів. На одній із ділянок фронту внаслідок роботи цього підрозділу загарбники стали «глухі» й «сліпі». Про це ГУР Міноборони 8 грудня повідомило у Facebook.

Воєнна розвідка опублікувала відео, де показана робота ГУРівців на одній з ділянок фронту. Росіян позбавили сигналу антен та ретрансляторів, спалили ворожі транспортні засоби й замасковану військову техніку. Також було завдано удару по укриттях окупантів.

Працює «Firebird» ГУР — знищення російських цілей триває, — зазначили у розвідці.

Нагадаємо, підрозділ «Крила» Головного управління розвідки МОУ застосував проти російських військ комплекси «Сич». На одній із ділянок фронту ці українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси знищили ворожі гармати, укриття та засоби зв’язку окупантів.

Джерело: Ракурс


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