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Ракурс
На ВОТ не хватает туристов, фото: Natatnik

Рашисты не могут ввести «туристический сбор» на ВОТ из-за отсутствия туристов — ЦНС

8 дек 2024, 15:38
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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники знищили туристичну галузь й через це не можуть запровадити відповідний податок — «туристичний збір».


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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Російська пропаганда розповідає про «відновлення регіону» й потоки туристів в захоплені регіони. Проте реальність традиційно інша: на ТОТ ворог вкотре переносить запуск «туристичного збору» через відсутність туристів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі на ТОТ туризм відсутній, а захоплені пансіонати та бази відпочинку слугують казармами для окупаційних військ.

Ворог створив реєстр захоплених готелів, але навіть не може знайти охочих забрати порожні приміщення, — зазначають у ТОТ і закликають повідомляти щодо ситуації в регіоні до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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