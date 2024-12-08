На ТОТ не вистачає туристів, фото: Natatnik

https://racurs.ua/ua/n201970-rashysty-ne-mojut-zaprovadyty-turystychnyy-zbir-na-tot-cherez-vidsutnist-turystiv-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники знищили туристичну галузь й через це не можуть запровадити відповідний податок — «туристичний збір».

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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Російська пропаганда розповідає про «відновлення регіону» й потоки туристів в захоплені регіони. Проте реальність традиційно інша: на ТОТ ворог вкотре переносить запуск «туристичного збору» через відсутність туристів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі на ТОТ туризм відсутній, а захоплені пансіонати та бази відпочинку слугують казармами для окупаційних військ.