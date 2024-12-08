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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
В Украине 9 декабря будет действовать одна очередь отключений — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n201976-v-ukraine-9-dekabrya-budet-deystvovat-odna-ochered-otklucheniy-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 9 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Графіки будуть такими:
- для побутових споживачів — з 8.00 до 19.00 діятиме одна черга відключень;
- для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 до 20.00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».
У компанії зазначають, що завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої російської атаки 28 листопада.
Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — зазначили в «Укренерго». — Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
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