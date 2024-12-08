В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n201976-v-ukrayini-9-grudnya-diyatyme-odna-cherga-vidkluchen-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 9 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Графіки будуть такими:

для побутових споживачів — з 8.00 до 19.00 діятиме одна черга відключень;

для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 до 20.00.

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах», — наголошують в «Укренерго».

У компанії зазначають, що завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої російської атаки 28 листопада.

«Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — зазначили в „Укренерго“. — Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком».

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