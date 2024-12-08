Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні тривають відключення електроенергії
В Україні 9 грудня діятиме одна черга відключень — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n201976-v-ukrayini-9-grudnya-diyatyme-odna-cherga-vidkluchen-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 9 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Графіки будуть такими:
для побутових споживачів — з 8.00 до 19.00 діятиме одна черга відключень;
для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 до 20.00.
«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах», — наголошують в «Укренерго».
У компанії зазначають, що завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої російської атаки 28 листопада.
«Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — зазначили в „Укренерго“. — Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком».
.