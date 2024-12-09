Начальника Еленовской колонии взорвали в центре Донецка. Фото:

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Автомобіль вибухнув в центрі тимчасово окупованого Донецька.

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Внаслідок вибуху позашляховика постраждали дві особи. Слідчий комітет країни-агресора росії вже відкрив кримінальну справу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Деякі медіа стверджують, що підірвали начальника Оленівської колонії.

Як відомо, теракт у колонії в окупованій Оленівці Донецької області минуло два роки. Тоді один із бараків був зруйнований внаслідок вибухів.

Внаслідок цього загинули понад 50 українських військовополонених, які там утримувалися, ще більше людей були поранені. Розслідування справи триває досі, адже країна-агресор росія так і не допустила в колонію ні українських, ні міжнародних слідчих.

Нагадаємо, 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області сьогодні вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович. Операцію проводило ГУР.