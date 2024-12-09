Ракурсhttps://racurs.ua/
Оккупанты атаковали автомобиль волонтеров. Фото:
Оккупанты атаковали автомобиль волонтеров на Запорожьеhttps://racurs.ua/n201996-okkupanty-atakovali-avtomobil-volonterov-na-zaporoje.htmlРакурс
Російські військові атакували волонтерів у Запорізькій області.
.
Загарбники обстріляли волонтерів забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села. У вантажівку, яка належить благодійній організації, вороги спрямував дрон. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у соцмережах.
Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села, — йдеться у повідомленні.
На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на Донеччині 12 вересня росіяни зі ствольної артилерії завдали удару по трьох автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка Костянтинівської МТГ під час роздачі гуманітарної допомоги. Тоді постраждало п’ятеро працівників організації.
Загрузка...