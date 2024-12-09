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Ракурс
Окупанти атакували автомобіль волонтерів. Фото:

Окупанти атакували автомобіль волонтерів на Запоріжжі

9 гру 2024, 14:18
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Російські військові атакували волонтерів у Запорізькій області.


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Загарбники обстріляли волонтерів забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села. У вантажівку, яка належить благодійній організації, вороги спрямував дрон. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у соцмережах.

Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села, — йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Донеччині 12 вересня росіяни зі ствольної артилерії завдали удару по трьох автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка Костянтинівської МТГ під час роздачі гуманітарної допомоги. Тоді постраждало п’ятеро працівників організації.

Джерело: Ракурс


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