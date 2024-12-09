Войска рф начали «отрезать» Покровск, до которого им осталось 5 км

https://racurs.ua/n202008-voyska-rf-nachali-otrezat-pokrovsk-do-kotorogo-im-ostalos-5-km.html

Ракурс

Війська рф почали «відрізати» Покровськ. Окупантам лишилось близько 5 км до міста.

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Forbes пише, що росіяни майже припинили лобові атаки через несамовиті втрати та перейшли до тактики захоплення населених пунктів навколо міста.

Видання пише, що це момент, коли вирішується доля не лише одного міста, а й усього Донбасу.