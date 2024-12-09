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Війська рф почали «відрізати» Покровськ, до якого їм лишилось 5 км
Війська рф почали «відрізати» Покровськ, до якого їм залишилось 5 кмhttps://racurs.ua/ua/n202008-viyska-rf-pochaly-vidrizaty-pokrovsk-do-yakogo-yim-lyshylos-5-km.htmlРакурс
Війська рф почали «відрізати» Покровськ. Окупантам лишилось близько 5 км до міста.
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Forbes пише, що росіяни майже припинили лобові атаки через несамовиті втрати та перейшли до тактики захоплення населених пунктів навколо міста.
Видання пише, що це момент, коли вирішується доля не лише одного міста, а й усього Донбасу.
Окупанти продовжують тиснути на Шевченко та підбиратися до Покровська, пише Deep State.
Аналітики пишуть, що росіяни просунулися між н.п. Шевченко та Відродження (Новий Труд) і збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко. Продовжується накопичення піхоти противника в даному районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати дане село, яке було тактичною задачею в просуванні на Покровськ.
Йде також тиск на Новотроїцьке, до якого росіяни підійшли впритул зі східної сторони. Яким буде подальший рух, сказати важко. Основна задача противника — Покровськ і тактичні рішення його взяття проявляються знову через логістику.
Скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом. Нещодавно ворог опублікував кадри ураження FPV-дроном потяга в районі Котлиного. На це потрібно звернути увагу, адже це повторення ситуацій з інших міст, а завжди легко просто заборонити рухатися певною дорогою і все, — пишуть у Deep State.
Зведення Генштабу
Відповідно до зведень Генштабу 9 грудня станом на 16.00, на Покровському напрямку зберігається висока активність ворога. 29 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка українські підрозділи відбили 24 атаки.
На Курахівському напрямку залишається складна ситуація. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового відбито 16 штурмів, 9 боєзіткнень тривають дотепер.
На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сторожевого, на даний час триває 5 боїв. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Константинополю.