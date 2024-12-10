Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сумская ОВА опровергает сообщения о прорыве россиянами границы, фото: «Шостка.Info»

В Сумской ОВА и ГПСУ опровергают информацию о прорыве россиянами границы на Сумщине

10 дек 2024, 11:54
999

У Сумській ОВА називають фейком інформацію про прорив росіянами кордону у Сумській області й наголошують, що це ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.


.

Про це сьогодні, 10 грудня, повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована, — зазначив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Також інформацію про прорив росіянами кордону спростував в ефірі телеканалу «Київ24» речник ДПСУ Андрій Демченко.

Прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні бойових дій поблизу Олександрії на Сумщині, — наголосив він.

Раніше на інтерактивній онлайн-мапі бойових дій в Україні моніторингової групи DeepState з’явилися зміни, котрі вказують на захід російських військ у село Олександрія у Миропільській громаді. Стверджується, що тут ворог окупував близько 2 кв. км української території.

Карта: DeepState

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров