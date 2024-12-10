У Сумській ОВА та ДПСУ спростовують інформацію про прорив росіянами кордону на Сумщині

Сумська ОВА спростовує повідомлення про прорив росіянами кордону, фото: «Шостка.Info»

https://racurs.ua/ua/n202023-u-sumskiy-ova-ta-dpsu-sprostovuut-informaciu-pro-proryv-rosiyanamy-kordonu-na-sumschyni.html

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У Сумській ОВА називають фейком інформацію про прорив росіянами кордону у Сумській області й наголошують, що це ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.

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Про це сьогодні, 10 грудня, повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована, — зазначив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Також інформацію про прорив росіянами кордону спростував в ефірі телеканалу «Київ24» речник ДПСУ Андрій Демченко.

Прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні бойових дій поблизу Олександрії на Сумщині, — наголосив він.

Раніше на інтерактивній онлайн-мапі бойових дій в Україні моніторингової групи DeepState з’явилися зміни, котрі вказують на захід російських військ у село Олександрія у Миропільській громаді. Стверджується, що тут ворог окупував близько 2 кв. км української території.