Последствия российского ракетного удара по Златополю, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n202027-na-harkovschine-v-rezultate-udara-rossiyskoy-ballistiki-postradali-10-grajdanskih-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 10 грудня, близько 9.40 здійснили ракетний обстріл міста Златопіль Лозівського району Харківської області.

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Один із ударів прийшовся по центру міста, другий — по околиці, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, удар було завдано двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Внаслідок ракетної атаки:

отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей;

пошкоджено приватні житлові будинки, банківську установу, адміністративні будівлі, автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).