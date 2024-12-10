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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Златополю, фото: Офіс генпрокурора

На Харківщині внаслідок удару російської балістики постраждали 10 цивільних (ФОТО)

10 гру 2024, 14:03
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Російські загарбники сьогодні, 10 грудня, близько 9.40 здійснили ракетний обстріл міста Златопіль Лозівського району Харківської області.


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Один із ударів прийшовся по центру міста, другий — по околиці, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, удар було завдано двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Внаслідок ракетної атаки:

  • отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей;
  • пошкоджено приватні житлові будинки, банківську установу, адміністративні будівлі, автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Златополю, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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