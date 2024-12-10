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Ракурс
Военные смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+

Военные смогут онлайн подать рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику

10 дек 2024, 16:45
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Військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+.


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Про це 10 грудня повідомила заступник міністра оборони України з цифрової трансформації Катерина Черногоренко.

Новий «рапорт» стане важливим інструментом підтримки та мотивації українських захисників.

Завдяки Армія+ кожен військовослужбовець зможе швидко, без зайвих паперів та бюрократії, подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту, — зазначила Черногоренко.

Раніше у застосунку провели відповідне опитування щодо цієї процедури. Воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань в Армія+, проголосували приблизно 18 тис. військових.

Раніше Черногоренко анонсувала іншу новацію в армії: у Міноборони розробили та прийняли наказ № 687, який обʼєднує 12 журналів обліку особового складу в один документ.

На початку листопад запрацювала система цифрового переведення з підрозділу у підрозділ.

Источник: Ракурс


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