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Ракурс
Румыния строит через Тису 261-метровый автомобильный мост

Румыния строит через Тису 261-метровый автомобильный мост (ФОТО)

10 дек 2024, 18:44
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Через Тису будується 261-метровий автомобільний міст. Його будує Румунія.


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Проєкт включає будівництво 1,2 км дороги, мосту, кільцевого перехрестя та прикордонного пункту з паркінгом.

Кабінет міністрів 10 грудня затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво мосту. Угоду було підписано у Києві ще 18 жовтня 2023 року.

Міст з'єднає населені пункти Біла Церква на Закарпатті та Сігету-Мармацієй у сусідній Румунії. Тут у перспективі збудують і пункт пропуску, — зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Источник: Ракурс


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