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Румыния строит через Тису 261-метровый автомобильный мост
Румыния строит через Тису 261-метровый автомобильный мост (ФОТО)https://racurs.ua/n202038-rumyniya-stroit-cherez-tisu-261-metrovyy-avtomobilnyy-most-foto.htmlРакурс
Через Тису будується 261-метровий автомобільний міст. Його будує Румунія.
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Проєкт включає будівництво 1,2 км дороги, мосту, кільцевого перехрестя та прикордонного пункту з паркінгом.
Кабінет міністрів 10 грудня затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво мосту. Угоду було підписано у Києві ще 18 жовтня 2023 року.
Міст з'єднає населені пункти Біла Церква на Закарпатті та Сігету-Мармацієй у сусідній Румунії. Тут у перспективі збудують і пункт пропуску, — зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
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