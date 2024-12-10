Румыния строит через Тису 261-метровый автомобильный мост

https://racurs.ua/n202038-rumyniya-stroit-cherez-tisu-261-metrovyy-avtomobilnyy-most-foto.html

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Через Тису будується 261-метровий автомобільний міст. Його будує Румунія.

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Проєкт включає будівництво 1,2 км дороги, мосту, кільцевого перехрестя та прикордонного пункту з паркінгом.

Кабінет міністрів 10 грудня затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво мосту. Угоду було підписано у Києві ще 18 жовтня 2023 року.